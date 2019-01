© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così della cessione di Mehdi Benatia all'Al-Duhail: "Fino ai primi di dicembre ha giocato sei partite. Poi ha fatto una scelta, va in Qatar. La società ha valutato e accettato la sua richiesta, non ha senso tenere un giocatore controvoglia. Sono dispiaciuto, ma ha deciso e ne prendiamo atto".