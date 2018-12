Fonte: dal nostro inviato a Berna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, Massimiliano Allegri ha parlato anche della formazione che sfiderà lo Young Boys. "Non giocherà Chiellini, ci sarà Rugani con Bonucci. Giocherà Bentancur, difficilmente Alex Sandro che è a disposizione. Davanti Ronaldo, gli altri devo decidere. In mezzo ne ho due e mezzo giocare a tre è difficile. Matuidi non sarà della partita, verrà in panchina. Ho Pjanic e Bentancur, potrà dare minutaggio a Emre Can a gara in corso. Gli altri giocheranno. Se gioca Emre non gioca Pjanic...".