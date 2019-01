© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Allegri ha deciso. "Moise Kean deve maturare alla Juventus". Lo ha detto ieri, come riporta oggi Tuttosport, con le parole del tecnico che suonano ben più che come una conferma del talento. "Se andasse via sbaglierebbe. E' giovane, sa segnare ma gli manca ancora il resto. Non voglio che vada via".