Juve, Allegri blocca ancora Sarri: il livornese dice no al Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri dice no al Chelsea. Secondo quanto riferito da la Repubblica, il club inglese, alle prese con la successione a Maurizio Sarri, si sarebbe mosso per l'ormai ex tecnico della Juventus. No secco del livornese, che avrebbe manifestato l'intenzione di rimanere a riposo per un periodo, nonostante a breve possa arrivare per lui anche un'offerta da parte del Manchester United.

Un no che blocca la Juve, ancora una volta. Il Chelsea, infatti, non ha intenzione di liberare Sarri prima di avere certezze sul tecnico che prenderà il posto del toscano. Resta in auge la pista che porta a Frank Lampard, ma il tentativo fatto con Allegri evidenzia come in casa dei Blues non siano del tutto convinti sull'idea di mettere in panchina l'ex centrocampista.