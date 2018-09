Juve, Allegri: "Buona reazione, ma non siamo una macchina perfetta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Allegri riavvolge il nastro e parte dal fondo, nel ricostruire la sequenza di eventi che hanno portato la sua Juventus a una vittoria giusta, sofferta ma non priva di rischi: "Quando siamo rimasti in dieci - ha detto il tecnico a RMC Sport - dopo una bella prestazione abbiamo cominciato a giocare da fermi, tenendo la palla nella nostra metà campo. Cosa bisognava fare? Tenerla nella loro metà campo. E infatti abbiamo rischiato. L'abbiamo tenuta in piedi grazie a Szczesny, che ha fatto una grande parata su Callejon. Però dopo i minuti iniziali, dove siamo stati imprecisi, la squadra ha fatto una buona partita" le parole dell'allenatore bianconero nel post partita Juventus-Napoli, sfida vinta dai bianconeri 3-1.

CR7, DYBALA E L'APPROCCIO - "Ronaldo è un giocatore che sbaglia pochi passaggi - ha precisato Allegri - passa la palla con una velocità straordinaria, poi comunque determina in un modo o nell'altro. L'approccio da rivedere? Capita di poter sbagliare, non siamo una macchina perfetta. Dopo, però, nella reazione i ragazzi sono stati molto bravi, devo fare i complimenti a tutti. Dybala? Secondo me ha fatto una buona partita, ha preso tanti falli, ci ha fatto giocare bene perché si è messo tra le linee. E questo per noi è un vantaggio".