© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria contro il Cagliari: "Non penso alle assenze, contro l'Udinese avevamo giocato più o meno con la stessa formazione. Ero molto fiducioso, ho visto una squadra concentrata e abbiamo fatto una bella partita in un campo difficile, il Cagliari in casa fa sempre molto bene. È stata una vittoria importante, siamo a meno nove dallo Scudetto e adesso pensiamo a fare un passetto alla volta verso il titolo. Sono contento della prestazione di Alex Sandro e di Pjanic, così come del resti di quella di tutta la squadra. Dove migliorare? Sia in fase offensiva che in fase difensiva. Dobbiamo lavorare sui nostri errori. I buu a Kean? Inutile parlarne, bisogna soltanto agire".