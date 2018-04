Juve, Allegri cerca il riscatto: con la Samp un girone fa la svolta

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Voltare pagina per un finale ancora tutto da scrivere. Quello in campionato, in cui si rituffa la Juventus dopo la mazzata accusata a Madrid. E per cui servirà tutta l'esperienza dalle vecchia guardia e di Allegri, per ricalibrare mente e gambe a caccia del settimo scudetto consecutivo. A partire dalla prossima sfida, quella contro la Samp allo Stadium domani alle 18. Dove i bianconeri non potranno permettersi passi falsi: prima i blucerchiati, poi mercoledì il Crotone (in trasferta) prima dello scontro diretto-scudetto con il Napoli, il prossimo 22 aprile. Sfida a cui la Juventus punta ad arrivare mantenendo il margine di sicurezza (+4) a prova di sconfitta, che può valere un sigillo in campionato oltre la storia e la leggenda.

UN GIRONE FA - La Sampdoria di Giampaolo è l'ultima ad aver battuto la Signora in campionato, 3-2 a Marassi lo scorso novembre. Uno scacco alla regina firmato da Zapata, Torreira e Ferrari, nonostante il rigore di Higuain e il gol di Dybala nei minuti di recupero. Era il secondo ko in stagione, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio. Da allora la difesa bianconera si è registrata, e la Juve ha smesso di prendere reti, o quasi: con i tre gol incassati a Genova i bianconeri ne contavano 14 in 13 partite; dopo la Samp, invece, solo 4 reti prese in 19 gare (3 nelle ultime 2 giornate, contro Milan e Benevento). Più che una svolta, una vera e propria rivoluzione.