Juve, Allegri chiude al possibile addio: "Ho un contratto e sto bene qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Premium Sport parla Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, vincitore della Panchina d'Oro 2016/2017. "La società mi mette a disposizione una grande rosa di giocatori meravigliosi. Ci divertiamo, siamo competitivi, dobbiamo essere bravi a portare a casa lo Scudetto, bravissimi e ambiziosi nel battere il Real che è favorito per la Champions. Poi abbiamo la finale di Coppa Italia, ci sono tante cose da affrontare con lo spirito giusto. Il Triplete? Dobbiamo essere pronti, vediamo ora come stiamo a livello di acciacchi. Dybala? La mancata convocazione deve essere uno stimolo importante, ha tutte le qualità per andare al Mondiale. Spero e credo che sarà al Mondiale. Il mio futuro? Tutti sono legati ai risultati, se vinci sei bravo, se perdi sei meno bravo. Ho un contratto fino al 2020 e sto bene qui".