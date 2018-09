Juve, Allegri: "Ci aspettavamo gara così, Dybala ha bisogno di giocare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato così la vittoria per 2-0 contro il Frosinone ai microfoni di Sky Sport: “Ci aspettavamo una partita del genere: noi venivamo da una partita giocata in dieci per 70’, loro da cinque reti incassate. Nella ripresa i ragazzi son stati bravi a portare con velocità e calma la palla nell’area avversaria ed è arrivato il gol. Cosa non mi piaceva in mezzo al campo nel primo tempo? Emre Can si abbassava troppo, nel primo tempo abbiamo fatto fatica a dare ampiezza. Con Pjanic avanti la difesa è andata meglio”.

Bernardeschi l’unica mezzala ad attaccare la profondità. E’ un progetto?

“Se avanti alla difesa c’è Emre Can, ti puoi permettere due interni di qualità e quindi venti metri più avanti del solito”.

Dybala indietro: è questione di condizione? Come si gestisce?

“Ha bisogno di giocare. Ho sempre detto, da quando è arrivato, che la sua qualità fisica migliore è la corsa. E lui in quella trova le sue caratteristiche principali. Oggi ha fatto cose buone, ma si vede che ha bisogno di mettere minuti. Dà tecnica e palleggio, soprattutto in queste partite”.

Ti aspettavi fosse il Napoli la squadra più vicina a voi?

“Quando il Napoli in tre anni fa tutti quei punti, è chiaro sia quella in scia a noi. Ha fatto bene ed in panchina ha preso un allenatore vincente, bravo ed equilibrato: sta trasmettendo i suoi concetti e si vede. Le altre sono indietro e noi dovremo essere bravi a spingere sull’acceleratore”.

Come gestisci i calciatori dopo un mondiale?

“Matuidi e Mandzukic sono arrivati dopo, Dybala ha giocato meno e dovrebbe star meglio. Lui crescerà giocando, questo lo sottolineo ancora una volta”.