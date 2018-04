Juve, Allegri ci crede: "Se il Real segnerà, dovremo fare quattro gol"

Fonte: Dal nostro inviato al Santiago Bernabeu

È' più realista del re, Massimiliano Allegri. Che non si sbilancia sul possibile passaggio del turno della Juventus ma tiene vivo il sogno con la grande possibilità, remota ma non impossibile, di ribaltare il ko per 3-0 dell'andata contro il Real Madrid. "È' inutile fare percentuali. Iniziamo alle 20:45 e vediamo cosa succede. Qui, a Madrid, contro di loro. Non devono segnare e se lo faranno, dovremo fare quattro gol. Però è importante venirne fuori con certezze che cancelleranno il 3-0 dell'andata".