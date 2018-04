Juve, Allegri: "Col Real Madrid per cancellare lo 0-3 dell'andata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport in vista della gara di domani col Real: "Dobbiamo cancellare il 3-0 dell'andata, un risultato bugiardo per la prestazione della squadra per 60 minuti. Ovviamente abbiamo poche possibilità, ma dobbiamo crederci. Cercheremo di scalare una montagna che sembra insormontabile. Giocare senza pressione? Loro giocheranno una partita seria per non mettere a rischio il passaggio. Noi dovremo essere all'altezza, fare una grande partita e cancellare il 3-0 dell'andata. Il calcio è strano e la partita è lunga. Ovviamente cercheremo di fare gol nei primi 20 minuti, ma dobbiamo essere bravi anche a non subirne. Campionato? Ora pensiamo alla Champions, poi dopo la gara penseremo al campionato. Modulo? Higuain giocherà, poi due fra Cuadrado, Mandzukic e Douglas Costa".