Juve, Allegri: "Col Real serata di gala. Migliorati nella gestione della gara"

Fonte: dall'inviato a Torino

Durante la conferenza stampa pre Real Madrid il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della gara di domani in rapporto alla sfida di Cardiff: “Abbiamo rivisto la gara. Secondo me la squadra ha fatto un passo in avanti nella gestione dei momenti. Nel quarto d'ora di Cardiff, pur non avendo fatto male, siamo un po' usciti dalla partita e questo non dovrà succedere. Giochiamo su due partite, voglio una bella partita difensivamente, voglio vedere una bella gestione della gara perché loro con due passaggi arrivano in porta. Hanno tecnica in velocità e precisione nei passaggi. Servirà una grande partita e una grande spinta da parte dei tifosi. Domani sarà una serata di gala, sarà la prima delle due sfide”.