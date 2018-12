Juve, Allegri: "Con la Samp è importante per il campionato"

Fonte: TuttoJuve.com

Massimiliano Allegri ha commentato la gara di Bergamo ai microfoni di JTV. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Mister, gara sempre difficile qui. Avete trovato le forze per andare a prendere questo punto in inferiorità numerica.

"Sono stati molto bravi a restare in partita dopo il 2-1 e ad aspettare il momento giusto. Tra l'altro abbiamo finito in crescendo avendo anche una bella occasione alla fine con Mandzukic".

Ronaldo bravissimo. Siamo andati vicini alla vittoria.

"Sarebbe stata una bella vittoria, però direi un bel punto, ora bisogna pensare a vincere con la Sampdoria e a chiudere il 2018 nel migliore dei modi".

Qual è la cosa che le è piaciuta di più e quella che le è piaciuta di meno oggi?

"Mi è piaciuto tutto perchè ci siamo calati in un campo difficile, contro una bella squadra, abbiamo battagliato, abbiamoa avuto le occasioni per fare il 2-0, non ci siamo riusciti, purtroppo non potevamo pensare di chiudere il campionato senza subire gol".

Ora manca l'ultimo gradino.

"La Sampdoria è in un ottimo momento, ma per noi sarà molto importante. Sabato ci sarà bisogno di tutti, soprattutto dei nostri tifosi, perchè è una partita molto importante ai fini del campionato".

Alla fine cosa ha detto a Dybala e Mandzukic?

"Mandzukic doveva fare l'esterno a sinistra e Dybala l'esterno a destra con più libertà di muoversi tra le linee".