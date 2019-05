Juve, Allegri con un piede fuori: Conte e non solo, tutti i nomi al vaglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel calcio tutto è mutevole in pochissimo tempo, in pochi attimi. Mosso da passione, umori, opportunità, quel pallone che scorre sul tappeto verde non sempre si riflette con le stesse precise traiettorie fuori dal campo. Tutt’altro. Succede che una squadra come il Tottenham, senza la sua stella Harry Kane, riesca a centrare una finale di Champions League con un’incredibile rimonta al fotofinish contro l’Ajax. E che faccia riflettere ulteriormente su come la Juventus, con un Cristiano Ronaldo in più dalla sua parte, anche quest’anno quella strada verso il tetto d’Europa non l’abbia saputo perseguire al meglio.

Le analisi di una stagione deludente, sulla sponda Champions League, diventano ancora più aspre di fronte ai tanti infortuni patiti nel corso dell’anno da tutta la squadra, giunta con una condizione pessima nel momento decisivo della stagione. Un aspetto, proprio quello della condizione fisica, che fa storcere il naso non poco e va a rinvigorire quel sentimento contrario a Massimiliano Allegri. Che, va detto a onore del vero, non è mai stato accolto pienamente dai tifosi juventini malgrado i suoi cinque anni di successi con ben undici titoli conquistati.

Al netto delle posizioni ufficiali del presidente Andrea Agnelli nel post gara di Juve-Ajax, e dello stesso allenatore nelle settimane a seguire, adesso il futuro di Allegri sembrerebbe lontano da Madama. Malgrado il livornese abbia ancora un anno di contratto e sia in attesa di incontrare il presidente per definire la sua posizione. L’eventuale successore potrebbe venir fuori da una rosa piuttosto ampia: nomi importanti, accomunati dall’autorevolezza necessaria per andare all’assalto della prossima Champions League.

Non solo Conte nella lista per il dopo-Allegri: l’ex capitano bianconero ha messo da parte la proposta della Roma e ha preso tempo con l’Inter, ma non sarebbe l’unico candidato. Il sogno Guardiola, pur sembrando di difficile realizzazione, al momento va tenuto fortemente in considerazione al pari dei nomi di Pochettino, Deschamps, o quel Mourinho che – di fronte allo scenario Conte-Inter – andrebbe a riequilibrare un tradimento doloroso.

Per il futuro di Allegri, invece, due ipotesi accreditate: PSG o Barcellona, o un anno sabbatico utile per rifocillare quella voglia di mettersi sempre in discussione e aggiornarsi in attesa di una chiamata interessante, magari dall’estero. Nelle prossime ore sarà tutto più chiaro: al momento, concretamente, Allegri sembra più fuori che dentro quel progetto che punta a sollevare il trofeo più importante d’Europa. A differenza di qualche giorno fa. Ma si sa, tutto cambia in pochi attimi: è il calcio, bellezza!