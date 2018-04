Juve, Allegri conferma Buffon e svela: "Contro la Samp gioca Cuadrado"

Sono arrivate anche indicazioni di formazione dalla conferenza stampa tenuta da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Torna Cuadrado titolare. In porta gioca Buffon. Per il resto devo valutare. Dovrò scegliere a destra chi far giocare, vedrò Lichtsteiner se ha recuperato un po' di energie, altrimenti Howedes sta abbastanza bene. De Sciglio è infortunato, ha un problema alla fascia plantare. Bernardeschi ha ancora questo fastidio, sta lavorando con la squadra ma non è ancora a disposizione. Barzagli invece è di nuovo convocabile".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.