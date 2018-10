Juve, Allegri: "Contro il Napoli il miglior Ronaldo della stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo che domani è out per squalifica. "Ronaldo ha giocato tante partite. Sabato lo ha fatto con grande intensità, facendo la sua miglior gara da quando è qui. Quindi, ha anche bisogno di riposare. Accuse di stupro? Non commento, non ho letto l'articolo, sono cose private"