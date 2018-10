Juve, Allegri: "Costa titolare? Sono indeciso. Spinazzola tra i convocati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Douglas Costa titolare? Sono ancora indeciso". Nel corso della conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato delle scelte di formazione in vista della gara tra Juventus ed Empoli: "Devo valutare se domani potremo giocare con il doppio mediano. Spinazzola? Per domani sarà convocato per assaporare di nuovo l'aria del ritiro".