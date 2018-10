Juve, Allegri: "CR7 gol straordinario, impossibile giocarle bene tutte"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A? Un affare ben diverso dalla Champions. E Massimiliano Allegri lo sa bene, mentre racconta l'ultima versione della sua Juve nel post della sfida del Castellani, vinta in rimonta 2-1 dai bianconeri grazie a due reti di Cristiano Ronaldo dopo il vantaggio di Caputo. La prima gara dove si è avuta la sensazione che senza il portoghese i bianconeri avrebbero rischiato di mancare il successo. "CR7 è un giocatore della Juventus, che fa delle giocate importanti, stasera ha fatto un gol straordinario, da campione qual è. Energie mentali? La stanchezza dopo 12 vittorie su 13 è normale, oltretutto non avevo cambi a centrocampo e non abbiamo avuto grande brillantezza. Però avevo detto ai ragazzi che questa partita in un modo o nell'altro la dovevamo far nostra. Impensabile essere belli per 38 partite, specie contro avversarie che non ti fanno spazi come accade in Europa".

CAMMINO IN CHAMPIONS - "Il campionato è differente dall’Europa - precisa Allegri dalla conferenza stampa di Empoli - dove giochi comunque contro squadre che ti lasciano spazio. E dove c’è meno tattica e si scende in campo per vincere. Il campionato, invece, sono 38 tappe dove tu devi mantenere la regolarità ed è mpossibile giocare bene tutte le partite. Avevo detto ai ragazzi che oggi sarebbe stata una partita difficile, che comunque in un modo o nell'altro bisognava vincerla. E i ragazzi l'hanno fatto".