Juve, Allegri: "CR7? Mi aspetto che col Manchester United faccia gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United parlando anche della probabile formazione: "Se giocheranno gli stessi di Manchester? Non mi ricordo nemmeno chi abbia giocato a Manchester. Cuadrado? E' in un buon momento. Può darsi giochino gli stessi tre. Devo decidere se far riposare Matuidi, che fortunatamente per lui è arrivato in finale al Mondiale e l'ha vinto. Sabato ha fatto una partita non brillantissima, in cui ha dato tutto quello che aveva e anche di più. Quindi potrei farlo riposare, perché Khedira sta bene ed è un recupero importante. Cosa mi aspetto da CR7? Che farà gol domani. Ne ha giocata solo una, praticamente, se escludiamo quella di Valencia. E quando ha giocato ha fatto assist".