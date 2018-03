Juve, Allegri: "Cuadrado convocato. Buffon e Chiellini giocano domani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha fatto un aggiornamento sui giocatori infortunati e sui rientranti: "Chiellini sta bene, Cuadrado domani sarà a disposizione e verrà in panchina. Piano piano li recupereremo tutti, anche perché iniziano due mesi importanti. Domani Chiellini giocherà, per il Real vedremo. Bernardeschi? La prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo. Ha scansato l'operazione, ha recuperato bene da solo. E' una notizia importante. Alex Sandro ha un fastidio, vediamo se sarà disponibile. Lo devo ancora valutare. Dalla prossima settimana saremo tutti in gruppo ed è un bene perché abbiamo bisogno di tutti. Mandzukic? Sta bene, da domani dovremo essere concentrati perché non possiamo più sbagliare. Buffon? Domani giocherà".