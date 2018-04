Juve, Allegri: "Difendiamo male. Real? Nel calcio non si sa mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV al termine della vittoria contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni, riprese da TuttoJuve: "Il Benevento ha fatto una buona gara, sapevamo delle difficoltà di questa partita perché loro in ogni partita hanno 4-5 occasioni. Addirittura domenica scorsa a Roma contro la Lazio, in dieci, hanno ribaltato la partita. La squadra era partita bene in avanti, giocando un buon calcio, poi nella metà campo difensiva non abbiamo fatto bene, ma sono problemi già riscontrati contro il Milan, dove avevamo subito troppi tiri in porta. Poi col Real è stata una partita più strana e oggi abbiamo subito troppi tiri in porta. Quindi bisogna ritornare a migliorare la fase difensiva".

Su Dybala: "Ha fatto tre gol, ma aveva fatto una buona partita anche col Real Madrid, quindi direi che la squadra sta bene. Oggi dovevamo avere una reazione alla sconfitta di martedì, devo fare i complimenti ai ragazzi, nonostante il caldo ci abbia condizionati".

Su Diabaté: "Finché è stato in campo ci ha creato grosse difficoltà, perché difendeva, alzava i gomiti ed era difficile da contrastare sulle palle alte".

Sulla sfida di Madrid: "La Juve deve fare una grande partita perché è un quarto di finale di Champions e perché nel calcio non si sa mai".