Juve, Allegri: "Domani gioca Kean. Tra i pali ci sarà Perin"

Ultime di formazione date direttamente da Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida Scudetto contro la SPAL. "Kean domani si può giocare le carte in vista di martedì con l'Ajax? Intanto domani gioca e può mettersi in evidenza, poi vediamo". Tra i pali, invece, Allegri ha annunciato che "ci sarà Perin".