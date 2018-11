© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Domani gioca Perin". Senza domande, Massimiliano Allegri ha voluto chiarire sin da subito che contro la SPAL toccherà all'ex portiere del Genoa difendere i pali della Juventus. Una scelta che non cambia però le gerarchie: "A livello tecnico sono due portieri di alto livello. Poi c'è una gerarchia e il titolare è Szczesny. Poi domani gioca Perin perché Szcesny ha giocato tante partite e anche lui sta facendo un processo graduale di miglioramento a livello di equilibrio mentale. L'anno scorso se non sbaglio ha giocato 20 partite, veniva dalla Roma in cui giocava solo in campionato se non sbaglio, quindi anche lui deve trovare l'equilibrio per giocare ogni tre giorni. Non è questione solo di caratteristiche tecniche, bisogna anche trovare un livello alto di concentrazione. Poi ogni tanto posso farlo riposare perché Perin sta facendo bene in allenamento".