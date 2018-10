Juve, Allegri: "Domani giocano Mandzukic e Dybala. Dubbi in mezzo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha parlato della formazione della Juventus che affronterà lo Young Boys domani. "Mandzukic farà il terminale offensivo e Dybala gli girerà intorno. Paulo ha fatto una buona partita sabato. Chiellini non gioca, Barzagli è qui con me e scenderà in campo, è un ottimo vecchietto. Cancelo potrei farlo riposare. Emre Can? Ho un dubbio, dipende se giochiamo con due mediani e tre dietro, o con due dietro e tre mediani. Davanti saranno in due anche se Kean sta molto bene".