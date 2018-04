Juve, Allegri: "Domani tocca a Szczesny. Higuain? Se sta bene gioca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di formazione da casa Juventus, a fornirle è stato lo stesso Massimiliano Allegri, impegnato questa mattina in conferenza stampa: "Barzagli è a disposizione, Pjanic no, valuterò oggi Bernardeschi e gli eventuali cambi da fare. Higuain se sta bene gioca, della diffida non mi interessa. Servono le energie giuste. Benatia può giocare, Chiellini potrebbe avere un turno di riposo.

Domani gioca Szczesny. Buffon? La serata di Madrid gli ha fatto bene, ai campioni come lui servono scariche di adrenalina".

Al posto di Pjanic.

"Potrebbe giocare Marchisio, devo ancora decidere. L'importante è stare bene mentalmente".