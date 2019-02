Juve, Allegri: "Dybala caso chiuso". Ma rischia un'altra panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sgridati e perdonati ma con riserva. Per motivi diversi, sia Dybala sia Douglas Costa l'hanno appena combinata grossa. L'argentino è colpevole della fuga dalla panchina dopo la rabbia per la sostituzione in Juve-Parma. Il brasiliano, invece, della fuga da Torino verso Parigi per il compleanno dell'amico Neymar. Che non sarebbe nulla di grave, se per l'ex Bayern non ci fossero stati da smaltire un infortunio muscolare e soprattutto un incidente automobilistico (avuto poche ore prima nei pressi di Santhià). Due ragioni che hanno reso la partenza verso la festa parigina forse un tantino sconveniente, per così dire. "Sono ragazzi e io glielo dico sempre: devono essere bravi a gestirsi dentro e fuori dal campo - ha ammonito il livornese parlando del suo numero 11, ieri in conferenza presentando Sassuolo-Juve -. Hanno tempo per divertirsi ed è giusto che lo facciano, ma devono essere bravi a gestirsi. Siamo in un punto della stagione importante, dobbiamo essere tutti al massimo della condizione".

POCA JOYA - Per quanto riguarda Dybala, invece, la tirata d'orecchie è stata decisamente più energica, anche perché l'assenza ingiustificata della Joya non è piaciuta né al tecnico toscano né tantomeno al club. "Paulo ha chiesto scusa - le parole del livornese - come era giusto che facesse, da ragazzo intelligente qual è. La società gli ha dato la maglia numero 10 e una responsabilità importante. Quando manca Chiellini è lui il capitano. Ha avuto un atteggiamento non in linea con le sue responsabilità. Ma ha capito, chiesto scusa e il caso è chiuso".

CASO CHIUSO - Chiuso o socchiuso che sia, Dybala rischia comunque la seconda esclusione consecutiva. E se quella di Parma è apparsa parecchio tecnica, come scelta, verso il Sassuolo una panchina della Joya avrebbe dei connotati più disciplinari che altro. "Le responsabilità richiedono anche esempi positivi verso i compagni di squadra" ha poi aggiunto Allegri in conferenza, mentre probabilmente pensava a Bernardeschi dall'inizio nel tridente insieme a Mandzukic e Ronaldo. Con il brasiliano tenuto a riposo (non convocato per l'ematoma al quadricipite rimediato sabato contro il Parma) e l'argentino lasciato a riflettere in panchina, comunque pronto a entrare in corsa. Nessuna multa in entrambi i casi, ma solo un doppio predicozzo. Con la speranza di averli tutti e due al meglio per la sfida del 20 contro l'Atletico al Wanda Metropolitano. Dove Ronaldo sarà il grande osservato speciale, inevitabilmente, ma la qualificazione ai quarti potrebbe dipendere anche dalla fantasia di Dybala o dagli strappi di Douglas Costa. A patto che la sgridata sia servita.