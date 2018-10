Juve, Allegri: "Dybala meglio da trequartista. Felice della sua crescita"

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il convincente successo contro lo Young Boys, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha così parlato a JTV: "Abbiamo iniziato bene, siamo passati in vantaggio, abbiamo subito solo un pericolo ed è stato bravo Szczesny a mandarlo lontano dalla porta, quando eravamo in dieci. Abbiamo avuto occasioni, bisognava fare più gol e avere più lucidità quando siamo ripartiti in contropiede, perché avevamo superiorità numerica. La tripletta di Dybala? Sono contento per lui, è in crescita, sta giocando con maggiore continuità, ma tutti gli altri hanno fatto una bella partita soprattutto come maturità e come serietà nell'affrontare lo Young Boys che comunque è una squadra organizzata. E' una partita di Champions, quindi andava giocata in questo modo. Lo Young Boys è una squadra fisica, quindi ha cercato di contrastarci in tutti i modi. Nove vittorie su nove in stagione) Siamo in un buon momento, non ancora ottimale. Stasera bisognava fare più gol e non sprecare quelle occasioni che abbiamo avuto. Ora abbiamo sabato l'ultima partita in un campo spigoloso, come quello di Udine, quindi bisognerà prepararsi al meglio a livello mentale. Dybala meglio trequartista che centravanti? Io ho sempre sostenuto questa cosa, che la sua qualità migliore è quella di far giocare la squadra per poi andare a chiudere l'azione. Stasera è stato molto bravo in questo. Ora il girone è in discesa? Sei punti sono tanti, però ora abbiamo il doppio scontro col Manchester United, poi il Valencia in casa. In queste tre partite si decide il passaggio e il primo posto".