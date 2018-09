Juve, Allegri: "Dybala out? Non so. Devo fare scelte dolorose"

Reti e marcatori a confronto. Juventus e Napoli si preparano alla super sfida di domani e i numeri mettono in mostra un dato importante. Mettendo insieme tutte le competizioni, ovvero Serie A e Champions League, Insigne è nettamente il miglior marcatore dei due club. 5 reti, così...

Leganes, Cuellar: "Il Barcellona non ci ha salutato dopo la sconfitta"

Il Ministro dello Sport turco: "Euro 2024? Non abbiamo perso niente"

Barcellona, i soci pronti per votare il nuovo logo

Nantes, Kita sceglie Halilhodzic per sostituire Cardoso

Real Madrid, duello col Chelsea per arrivare a Fekir

AS verso Real Madrid-Atletico: "Il derby dell'ansia"

Il Daily Mirror e il caos Pogba al Man United: "Nou Way"

Arsenal, Ramsey via a gennaio per evitare di perderlo gratis

Arsenal, assalto a Banega con i soldi risparmiati per il rinnovo di Ramsey

CL Femminile, tutto facile per Lione e PSG. Lunedì i sorteggi

Man United, lo spogliatoio non ha preso bene le dichiarazioni di Mourinho

Barcellona, Umtiti rischia un lungo stop per problemi al ginocchio

Real Madrid, problemi fisici per Marcelo: salta il derby

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche di Paulo Dybala , che potrebbe partire dalla panchina: "Le scelte sono dolorose ma le devo fare. Oggi vedrò l'allenamento e deciderò. Martedì abbiamo un'altra partita importante. Oggi prenderò una decisione in base all'allenamento e alla disponibilità dei giocatori, anche considerando la gara di martedì contro lo Young Boys".

