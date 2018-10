Juve, Allegri: "Dybala senza CR7? Sta crescendo molto"

Fonte: Inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Dybala, Ronaldo, Mandzukic: come alternarli, risponde Massimiliano Allegri: "Non è questione di intesa fra i due (Ronaldo e Dybala, ndr). A Verona, alla prima gara, nel primo tempo la squadra aveva fatto bene giocando senza centravanti. Il vantaggio di averne uno come Mandzukic è che gli altri hanno più possibilità di giocare. Dybala ha fatto una prestazione importante come col Bologna. Quando gioca in quella posizione è bravo a chiudere l'azione, oggi l'ha fatto partendo sempre da lontano. Sta crescendo molto, abbiamo una rosa talmente importante che dobbiamo sfruttare al meglio tutti i giocatori. Dybala e Mandzukic hanno giocato tante gare, Ronaldo almeno si è riposato. Però sono giocatori talmente importanti che poi hanno un peso specifico in tutti i gol della Juve”.