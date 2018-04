Juve, Allegri: "Dybala? Vuole il Mondiale, sarà importante per noi"

Dall'inviato a Vinovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Dybala è un grande giocatore che ha un mese per dare un grosso contributo alla Juve. Sta bene, tutti si aspettavano qualcosa in più ma sarà importante per noi. Ha l'obiettivo del Mondiale. Sarà un mese bello da vivere con entusiasmo, dovremo ripulirci la testa dopo la delusione Napoli" le parole di Massimiliano Allegri sulla Joya, nel presentare la sfida di domani contro l'Inter in scena a San Siro.