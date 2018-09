Juve, Allegri e i 7/11 di formazione: "CR7 c'è. Fatta tre quarti di difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Napoli, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche della formazione che manderà in campo all'Allianz Stadium: "Domani giocano Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi e Ronaldo. Per gli altri arrangiatevi. Vi posso dire anche Szczesny. Se è possibile vedere in campo Bernardeschi, Dybala, Mandzukic, Douglas Costa e Ronaldo insieme? E' possibile in qualche partita. E' possibile che si giochi con un centrocampo a tre, a due o a quattro. Dipenderà anche da chi giocherà in attacco e dalla caratteristiche dei singoli".