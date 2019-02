Juve, Allegri e le critiche dei tifosi: "Proveremo a vincere in Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'eliminazione dalla Coppa Italia e un mercato non entusiasmante: non è stato proprio il mese di gennaio che i tifosi della Juventus si aspettavano. Massimiliano Allegri, conferenza stampa odierna , ha commentato il malumore dei sostenitori bianconeri: "Negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions, oltre a un ottavo e un quarto giocati discretamente bene. Proveremo a vincere in Europa, ma su otto squadre che possono ambire alle semifinali, ne arrivano solo quattro".