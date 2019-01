Juve, Allegri è sempre la prima scelta: presto un incontro con Paratici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre Paratici lavora scatenato al mercato in entrata con gli obiettivi Ramsey e Trincao, il direttore sportivo della Juventus pensa anche al futuro della panchina. Massimiliano Allegri è la prima scelta in assoluto, definito dallo stesso dirigente: "Il miglior allenatore possibile" per il corso bianconero con un incontro da fissare a breve per parlare del rinnovo. Contratto in scadenza nel 2020 che però lascia aperti degli spiragli d'addio che la stessa Juve vorrebbe chiudere quanto prima. Allegri infatti non è solo la prima scelta juventina, lo sarebbe anche per Manchester United e Real Madrid, che l'estate prossima dovrebbero iniziare con un nuovo tecnico in panchina e che vorrebbero entrambe ripartire proprio dall'allenatore toscano. A riportarlo è Il Corriere di Torino.