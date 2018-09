Juve, Allegri esalta il baby Fagioli: "E' un piacere vederlo giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"In rosa abbiamo Nicolò Fagioli. E' un ragazzo del 2001 che conosce il calcio e i tempi di gioco. E' un piacere vederlo giocare". Parola di Massimiliano Allegri che, nella conferenza stampa di oggi, ha esaltato il talento di casa Juventus. Oggi in campo nella vittoria della Primavera bianconera contro la Sampdoria, ha risposto con ottime giocate nell'1-0 a Vinovo inferto dalla Juve ai blucerchiati. "Del Piero il mio idolo, oggi è Dybala", aveva avuto modo di dire il giovanissimo crack della Vecchia Signora. Inserito a inizio anno da Tuttomercatoweb.com nella classifica dei cento giocatori per il futuro dell'Italia, ha iniziato il ritiro in prima squadra ed è ora parte dell'Italia Under 19 di Federico Guidi.