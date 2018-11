Juve, Allegri fa la conta per lo United: in dubbio Douglas Costa e Matuidi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allegri fa la conta dei suoi, a due giorni dalla sfida di mercoledì contro il Manchester United. Archiviata la vittoria con il Cagliari, ieri la Juventus è tornata ad allenarsi. E i grattacapi che dovrà affrontare il tecnico bianconeri non sembrano pochi, nonostante qualità e profondità della rosa bianconera. "Troveremo undici da mandare in campo contro lo United" ha risposto mordace il livornese nel post della sfida vinta contro i sardi per 3-1, ragionando sulle condizioni fisiche di Douglas Costa e Matuidi. Entrambi a riposo nella seduta di ieri alla Continassa, dopo gli acciacchi rimediati contro la squadra di Maran: il primo fermato da un problema muscolare agli adduttori della gamba sinistra, il secondo da un colpo all'anca. Prosegue invece il lavoro personalizzato di Chiellini e Bernardeschi; Manzdukic invece, fermato dal riacutizzarsi del dolore alla caviglia alla vigilia di Juve-Cagliari, è tornato a lavorare con il gruppo. Ma undici li troverà certamente, Allegri, per la gara decisiva contro i Red Devils, match in grado di chiudere i conti qualificazione agli ottavi di Champions: vincendo, i bianconeri avrebbero la certezza del primato nel girone H. Il tutto con con 180 minuti di anticipo, verso la sfida contro l'altro Diavolo, domenica a San Siro.