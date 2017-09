Juve, Allegri: "Gara col Barcellona non decisiva. La Champions è difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Chievo, ai microfoni di Rai Sport Max Allegri ha detto: "I ragazzi sono stati bravi a giocare con un sistema diverso, siamo passati in vantaggio contro un Chievo organizzato che ci ha creato difficoltà, dopo le qualità individuali sono venute fuori. Quando si gioca alla Juve, bisogna mettere da parte gli obiettivi personali e pensare alla squadra. Barcellona? Bisogna fare 9 punti per passare il turno, il Barcellona è una delle squadre più forti al mondo, giocheremo per fare risultato ma le partite importante sono la seconda, la terza e la quarta. Ferite di Cardiff rimarginate? Non ne ho mai avute, è una finale, non capita sempre di arrivarci. I tifosi e noi, dobbiamo essere contenti di aver giocato due finali di Champions, poi una volta si può vincere, puoi arrivare in fondo, uscire, ma questa è una competizione complicata e per arrivare in fondo ci vogliono tante combinazioni".