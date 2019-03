Juve, Allegri: "Grazie a me? Grazie ai ragazzi. Cristiano straordinario"

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri è stato intervistato da JTV alla fine del match:

Grazie per averci regalato una notte fantastica, una rimonta che rimarrà nella storia.

"Grazie a me no, grazie ai ragazzi che sono scesi in campo e hanno fatto veramente una bella partita. Di queste rimonte ne abbiamo fatte abbastanza negli ultimi anni, quindi è stato bello stasera, una serata meravigliosa, davanti ad una cornice di pubblico stupendo che ha spinto la squadra. Una squadra che ha giocato molto bene tecnicamente, anche come lucidità, freddezza. L'unica preoccupazione che avevo era che la squadra potesse affrontare la partita in modo nevrotico, isterico per cercare di ribaltarla. Tutti avevano parlato di questa partita e sembrava dovesse durare solo dieci minuti, invece la partita comunque durava 95, se non 120, quindi bisgnava avere la lucidità di giocare bene, ma nello stesso tempo avere grande equilibrio in campo".

Lei ci ha sempre creduto, non l'ha mai nascosto, ha messo in campo una squadra perfetta.

"I ragazzi sono stati bravi perchè abbiamo provato alcune cose, soprattutto per cercare di sviluppare in ampiezza, gli uomini tra le linee. Hanno lavorato bene tutti, credo che stasera sia la loro serata ed è giusto che sia così perchè stanno facendo un'annata straordinaria. In campionato hanno vinto 25 partite su 28, ora bisogna riprendere a fare i punti che ci permettono di arrivare alla vittoria in campionato e poi vediamo chi ci tocca in Champions".

Bravino quello con la maglia numero 7?

"Che Cristiano finisse la Champions facendo solo un gol era difficile, quasi impossibile. Stasera è stato straordinario perchè comunque ha giocato dentro l'area e gli altri sono stati molto bravi a mettere delle palle importanti".

Non avete concesso neanche un angolo all'Atletico.

"E questo lo avevo chiesto stamane mentre provavamo. Ho detto: ragazzi, stasera non devono tirare neanche un calcio d'angolo, quindi direi che sono stati molto bravi anche in questo".

La fotografia più bella della serata è vedere Spinazzola del primo minuto e Kean che entra in campo come se fosse l'Udinese, a dimostrazione che abbiamo dei bei giovani.

"I giovani sono bravi, stasera sono entrati bene, hanno fatto bene, c'è stato un grande spirito di squadra e di questo sono molto contento. Era un passaggio importante stasera. Ora dobbiamo recuperare, andare a Genove domenica, a cercare di acchiappare dei punti che poi ci permetteranno di passare una bella sosta".

Cosa ha pensato su quella azione personale di Bernardeschi?

"Bernardeschi ha delle qualità importanti, straordinarie. Per giocare a certi livelli per tanti anni bisogna avere una forza mentale da paura e lui su questo sta crescendo. Stasera ha fatto una grande partita come tutti"

Quanto è orgoglioso dei suoi ragazzi e del suo staff?

"Sono orgoglioso, mi sono divertito molto stasera. A Madrid meno, ma non perchè abbiamo perso, perchè abbiamo giocato male. Stasera invece i ragazzi hanno risposto e soprattutto hanno dato una grande soddisfazione a noi, a tutto lo staff, a tutti quelli che lavorano alla Continassa. E' un bel segnale di una squadra che ha dei valori dentro e solamente con dei valori riesci ad ottenere risultati. Avanti ieri ho visto un video di Alberto Bucci, che tra l'altro era un mio grande amico, che è mancato tre giorni fa, un video emozionale bellissimo dove alla fine diceva di aver vinto perchè aveva delle squadre con dei valori dentro e questo è vero".