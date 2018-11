Juve, Allegri: "Higuain fra i migliori 9 del mondo. Grande colpo del Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scenderà in campo, domani sera in Milan-Juventus, Gonzalo Higuain? Ha provato a rispondere a questa domanda il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, così in conferenza stampa: "Più che avvelenato giocherà da ex. E' un giocatore che ha dato tantissimo alla Juventus, è stato determinante per noi. Abbiamo fatto una scelta ed il Milan ha fatto un grande acquisto, Gonzalo è uno dei centravanti migliori al mondo. Sarà piacevole rivedere Higuain, è stato un grande giocatore per noi".