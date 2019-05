Juve, Allegri: "Ho già detto ad Agnelli la mia decisione. Con lui c'è stima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho detto al presidente che la mia decisione è quella di rimanere, poi vedremo dopo che ci incontreremo". Massimiliano Allegri sfoggia calma e sorrisi, non cambia la posizione già chiarita dopo l'eliminazione patita contro l'Ajax: rimane alla Juventus. In conferenza stampa, il tecnico ha ovviamente rimandato tutto all'incontro che avverrà in settimana con Agnelli ("anticipato, non posticipato, di solito lo facevamo a fine campionato"): "Non ha senso parlare ora di quello che ci diremo col presidente. Con lui ho un ottimo rapporto, di stima reciproca e di sincerità, di onestà. Come con tutti gli altri componenti della società, da Paratici a Nedved e finché c'è stato con Marotta".