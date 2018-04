Juve, Allegri: "Ho grande rispetto dei tifosi. Normale brontolare"

Dall'inviato a Vinovo

© foto di www.imagephotoagency.it

"I tifosi hanno diritto a esprimere giudizi. Ho grande rispetto per loro, mi hanno sempre rispettato e sono stati molto carini nei miei confronti. L'allenatore è sempre responsabile di tutto, nel bene e nel male. Normale che si possa brontolare quando non arrivano risultati per due partite" le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del derby d'Italia, in scena domani a San Siro tra Inter e Juventus.