Juve, Allegri: "Ho sbagliato con Emre Can. Bonucci non sta bene"

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato da Rai Sport, ha commentato così la vittoria in rimonta con la Lazio: "Nel primo tempo non ci riconoscevamo, abbiamo sbagliato molto tecnicamente, Nella ripresa abbiamo iniziato meglio, poi abbiamo preso gol su calcio d'angolo e abbiamo sbandato per cinque minuti. Immobile però ci ha graziati e noi siamo stati bravi ad alzare progressivamente il tiro. I nostri ultimi 20-25 minuti del match sono stati di grande livello".

Sul suo errore di formazione: "Ho sbagliato io perché ho messo Emre Can davanti alla difesa, ma non può ancora giocare in quel ruolo in certe partite. Così come non può giocarci Bentancur, l'unico è Pjanic. Altrimenti, dobbiamo trovare soluzioni differenti".

Su Cancelo: "I cambi sono importantissimi. Gente come Bernardeschi e Cancelo che entra con grande voglia spacca la partita, gli ultimi 30 minuti d'altronde sono una gara a sé".

Sulle condizioni di Bonucci: "Bonucci non sta bene, ha un forte dolore alla caviglia e dovremo valutare domani".

Sul vincere gare giocate male: "Per vincere i campionati bisogna passare da questo tipo di partite. A Roma non abbiamo mai vinto una gara facile. Lo avevo detto anche prima di questo incontro, bisognava giocare così. I ragazzi sono stati bravi".

Su Champions e Coppa Italia: "All'Atletico ci penseremo poi, ora testa all'Atalanta perché altrimenti andiamo fuori dalla Coppa Italia".