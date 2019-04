Juve, Allegri: "I giovani base per il futuro, bella partita di Rugani"

Fonte: dal nostro inviato alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam

Massimiliano Allegri, dopo l'1-1 contro l'Ajax della Johan Cruyff Arena, ha parlato delle prestazioni dei giovani della Juventus ad Amsterdam come Bentancur, Bernardeschi e Rugani. "Abbiamo dei giocatori, compreso Cancelo, giovani e con Kean in procinto di entrare. E' una cosa importante per la programmazione di squadra e società. Rugani ha fatto una bella partita in fase di non possesso e di possesso".