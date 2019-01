© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sbagliando s'impara. È questo il messaggio che Massimiliano Allegri manda via Twitter dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la prima subita nella sua carriera alla Juventus, patita a opera dell'Atalanta: "Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti".