Juve, Allegri il cannibale. Che non è sazio ed è pronto a restare

"Il cannibale non è sazio". La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta Massimiliano Allegri che, ieri, ha spiegato che a proposito di futuro "se non mi cacciano rimango qui. Qualcuno andrà via, altri arriveranno, vogliamo altre vittorie. Dovrò parlare con la dirigenza ma qui come riparti le motivazioni le trovi. Vincere non è mai facile, la monotonia a me viene a noia e le scelte le ho fatte sempre nell'interesse della squadra, sempre per stimolare ragazzi che in certi momenti rischiavano di sedersi".