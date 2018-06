Juve, Allegri il primo nome sulla lista del Real. Perez ci proverà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid continua a essere senza allenatore dopo l'addio a sorpresa di Zinedine Zidanee secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon in questo momento il primo nome sulla lista di Florentino Perez è quello di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che ha convinto il presidente del club blancos dopo le difficoltà per arrivare a Pochettino. La trattativa sembra molto difficile, ma in Spagna sono sicuri che il presidente dei Blancos proverà comunque a convincere sia il tecnico che la Juve.