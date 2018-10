Juve, Allegri: "Inter da Scudetto e faremo i conti anche col Napoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole di Massimiliano Allegri alle tv presenti all'Adidas Store di Milano. "L'Inter ha toppato la gara con il Parma, ma sono una squadra fatta e costruita per vincere lo Scudetto, per lottare con noi e con il Napoli -ha detto il tecnico della Juventus-. Spalletti ha esperienza, ha riportato l'Inter in Champions, dobbiamo avere rispetto per loro così come il Napoli che con Ancelotti sta continuando a fare i risultati fatti da Sarri".