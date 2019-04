© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche di Moise Kean e dei ruoli che può ricoprire: "Può giocare sia con Mandzukic che con Dybala o Bernardeschi. A Cagliari ha fatto gol, nel primo tempo era andato meno bene. Per diventare un grande giocatore deve acquisire un livello mentale importante, soprattutto se vuole restare tanto tempo alla Juventus. Una volta prima di diventare un giocatore dovevi disputare 100 gare in Serie A, ora le cose sono cambiate. Deve restare con i piedi per terra, ogni giorno deve migliorare. Se farà una grande carriera dipenderà solo da lui".