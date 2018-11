Juve, Allegri: "Le parole di Benatia? Ci sta ogni tanto anche uno sfogo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United parlando anche di Benatia: "Ha detto che gioca poco? Sarà stato sicuramente uno sfogo. Essere in una grande squadra comporta anche il fatto di poter star fuori. Su 14 partite credo Benatia abbia giocato quasi il 50 per cento, in un reparto in cui ci sono giocatori importanti. Giocatori come lui sono difficili da trovare. Al pari di Barzagli, Chielllini e Rugani. Ci sta ogni tanto anche uno sfogo".