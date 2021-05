Juve, Allegri manager ma in arrivo nuovo ad: Carnevali resta il candidato numero uno

Un ritorno da manager, per rifondare la Juventus. È quello che il Corriere della Sera immagina per Massimiliano Allegri, che oggi tornerà a essere ufficialmente l’allenatore della Juventus. Avrà più voce sul mercato e sulle scelte tecniche insieme al ds Cherubini, ma sarà comunque affiancato da un amministratore delegato. Il candidato numero, per il quotidiano, resta Giovanni Carnevali, oggi al Sassuolo e che ieri non ha chiuso del tutto la porta.