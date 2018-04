Juve, Allegri: "Mandzukic sta bene. Ma non è detto che parta dall'inizio"

Fonte: dall'inviato a Torino

Nell’incontro con la stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Mario Mandzukic: “Sta bene, lui come Alex Sandro. Non so se giocherà dall'inizio o a gara in corso, devo ancora decidere. E' un giocatore importante, fondamentale per noi perché ci regala fisicità e altri modi per attaccare. Abbiamo quasi tutta la rosa a disposizione”.